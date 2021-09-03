«При этом подчеркну, налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров, о чем мы с ними и раньше говорили, в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях», — сказал он.