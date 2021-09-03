На Курильских островах создадут беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, в том числе освободят его от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, сообщает ТАСС.
«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал он.
По словам президента, это сложная задача, но к этому надо стремиться.
«Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет», — добавил глава государства.
Льготными условиями на Курилах смогут пользоваться не только российские, но и иностранные инвесторы, в том числе японские, отметил глава государства.
«При этом подчеркну, налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнеров, о чем мы с ними и раньше говорили, в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях», — сказал он.