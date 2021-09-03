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Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Российская Газетаиещё 5
25 минут назад

Президент Владимир Путин предложил расширить эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов на другие регионы помимо Сахалина, ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты и организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На Дальнем Востоке будут активно продвигаться климатические проекты. Так, Сахалинская область станет площадкой для пилотного проекта, который позволит отработать вопросы регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. Крупные организации будут представлять углеродную отчетность. Цель - к 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности - "то есть сколько выбросов производится, столько должны поглощаться", пояснил Владимир Путин. А до июля 2021 года надо сформировать всю нормативную базу в этой сфере в России в целом в соответствии с международными стандартами.

Президент также предложил расширить эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов и на другие регионы, тем более, что такое желание на местах есть.

"Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика", - продолжил Путин. "Важно понимать, прогнозировать идущие здесь процессы, для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы", - сказал он. Президент поручил ускорить создание системы мониторинга состояния вечной мерзлоты и создать нормативную основу для ее запуска до конца года.

И еще одно предложение главы государства - организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики на базе дрейфующей научной станции "Северный полюс". Сейчас в Санкт-Петербурге сооружается уникальная ледостойкая платформа для нее, она будет готова в ближайшие месяцы, объявил Путин.

Экономика,ВЭФ-2021,Владимир Путин,
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