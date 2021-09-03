Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Президент Владимир Путин предложил расширить эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов на другие регионы помимо Сахалина, ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты и организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.
На Дальнем Востоке будут активно продвигаться климатические проекты. Так, Сахалинская область станет площадкой для пилотного проекта, который позволит отработать вопросы регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. Крупные организации будут представлять углеродную отчетность. Цель - к 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности - "то есть сколько выбросов производится, столько должны поглощаться", пояснил Владимир Путин. А до июля 2021 года надо сформировать всю нормативную базу в этой сфере в России в целом в соответствии с международными стандартами.
Президент также предложил расширить эксперимент по регулированию выбросов парниковых газов и на другие регионы, тем более, что такое желание на местах есть.
"Огромное влияние на глобальный климат оказывает Арктика", - продолжил Путин. "Важно понимать, прогнозировать идущие здесь процессы, для этого нужна надежная основа, точные научные данные и прогнозы", - сказал он. Президент поручил ускорить создание системы мониторинга состояния вечной мерзлоты и создать нормативную основу для ее запуска до конца года.
И еще одно предложение главы государства - организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики на базе дрейфующей научной станции "Северный полюс". Сейчас в Санкт-Петербурге сооружается уникальная ледостойкая платформа для нее, она будет готова в ближайшие месяцы, объявил Путин.