«Сбер» назвал риски энерготрансформации для экономики России

К ключевым рискам «зеленого» перехода для России относятся, в частности, падение экспортной выручки и сокращение занятости, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

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«Третье - это проблема моногородов... это потенциальная утрата нашего лидерства в мировой энергетике из-за того, что источники будут другие», – приводит агентство слова Грефа.

Также он указал на угрозу потери бюджетных доходов, а также потенциальные проблемы при отсутствии трансформации у энергетических компаний. Речь, в частности, идет о потенциальных банкротствах целого ряда этих компаний.

Энергетический экспорт России может упасть к 2035 году на $179 млрд по причине перехода мировой экономики на «зеленые» источники энергии. К 2050 году экспорт может сократиться на $192 млрд, заявил Греф.

Сбербанк также ожидает сокращения доходов населения России на 14% к 2035 году, если не произойдет «зеленой» трансформации экономики.