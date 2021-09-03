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Путин на ВЭФ: Экономическая жизнь входит в привычное русло

Мир24
1 час назад

Интерес к развитию Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь после пандемии восстанавливается, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает «МИР 24».

Путин на ВЭФ: Экономическая жизнь входит в привычное русло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После вынужденного перерыва, связанного с эпидемией, Владивосток вновь принимает руководителей компаний, предпринимателей, экспертов из десятков стран мира. Очень приятно, что на наши приглашения откликнулись президенты Казахстана и Монголии – они принимают участие в пленарном заседании по видеосвязи; направили свои приветствия форуму лидеры Китая, Индии, Таиланда», – сказал глава государства.

«Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывает, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло, и Россия открыта для взаимовыгодного партнерства со всеми странами азиатско-тихоокеанского региона», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что российские власти будут формировать в дальневосточных регионах мощный центр притяжения капиталов и новой экономики, создавать пространство возможностей для граждан для реализации самых смелых бизнес-идей и бизнес-проектов.

«Подчеркну, что даже в непростых условиях, связанных с пандемией, с ее экономическими последствиями, мы не отказались, а, напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов развития Дальнего Востока», – сказал глава государства.

Ранее полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума заявил, что развитие Дальнего Востока – быстро окупаемый и высокорентабельный проект, а регион заработал уже 43 миллиарда рублей.

Экономика,ВЭФ-2021,Юрий Трутнев,Владимир Путин,
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