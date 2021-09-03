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Путин: бизнес на Курилах освободят от налогов на 10 лет

News.ru
1 час назад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от уплаты налогов на 10 лет. Об этом он заявил в ходе Восточного экономического форума.

Глава государства заметил, что бизнесменов освободят от уплаты налогов на прибыль, имущество и землю, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы, которые позволят предприятиям развиваться в куда менее стеснённых экономических условиях.

«Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесёт весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях как туризм, морекульутра и переработка», — сказал Путин.

Воспользоваться особым положением смогут также иностранные компании, реально работающие на Курилах.

Ранее соглашение о создании нового города Спутник в 30 км от Владивостока подписали на Восточном экономическом форуме. Документ утвердили представители Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительства Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород».

Экономика,ВЭФ-2021,Владимир Путин,
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