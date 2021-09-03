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На ВЭФ запустили программу по развитию молодёжного предпринимательства

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

3 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2021) запустили Всероссийскую программу по развитию молодёжного предпринимательства. Принять в ней участие могут школьники, студенты и предприниматели до 35 лет. Программа заработала в 30 пилотных регионах, в том числе на Дальнем Востоке — в Якутии, Приморском и Хабаровском краях.

На ВЭФ запустили программу по развитию молодежного предпринимательства
Фото: Антон Балашов, «Росконгресс»Антон Балашов, «Росконгресс»

Об этом на сессии «Массовое вовлечение молодёжи в предпринимательство: современные реалии и перспективы развития» рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

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По её словам, программа — это ответ на желания и потребности самих молодых людей. Она включает пять основных блоков:

  • обучение и акселерация проектов;
  • система наставничества;
  • создание клуба молодых предпринимателей;
  • проведение конкурсов и тематических мероприятий для молодых бизнесменов;
  • финансовая поддержка проектов.

«При создании программы мы вместе с Минэкономразвития ориентировались на идеи молодых для включения в национальные проекты, среди которых — необходимость всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства. Также опирались на данные аналитического центра НАФИ за 2020 год: 83% опрошенных считают предпринимательскую деятельность привлекательной для себя. Программа позволит запустить своё дело, получив необходимые знания и финансовую поддержку», — отметила Разуваева.

Уже с 1 октября начнёт работу онлайн-курс по основам бизнеса. Важной частью программы станут акселерационные проекты на базе региональных центров «Мой бизнес» и финансовая поддержка молодых предпринимателей.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, сессия Росмолодёжи — одна из самых главных на ВЭФ-2021. Министр привёл статистику, согласно которой каждый второй молодой человек (56%) видит своё будущее в сфере предпринимательства, генерации собственных продуктов и идей. Он добавил, что сегодня в России 3 млн самозанятых.

«Государству важно помогать молодым людям реализовывать себя и определять те способности, которые помогут им развивать свою предпринимательскую активность», — подчеркнул министр.

Экономика,ВЭФ-2021,Ксения Разуваева,Минэкономразвития,
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