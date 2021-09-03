Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера

«Мы развиваем сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счёта уже на протяжении трёх лет, и благодаря отстройке процессов внутри банка и плотному взаимодействию с ФНС России нам удалось свести к нулю все бюрократические формальности. С момента запуска через сервис зарегистрировало бизнес более 213 тысяч предпринимателей, из них пятая часть сделала это, обратившись в офисы банка. Это связано с тем, что не у всех клиентов есть биометрический паспорт, кроме того, многим по-прежнему важно живое общение и возможность получить консультацию и помощь специалиста банка. Именно поэтому мы расширяем количество офисов банка, в которых предоставляется эта услуга, более чем до 5700 отделений. При этом неважно, открывает клиент ИП или ООО онлайн или в офисе Сбера, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимаются, так что сервис не просто удобный, но и бесплатный», - рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.