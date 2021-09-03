Сбер, «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Правительство Сахалинской области объединят усилия по декарбонизации

Декарбонизация — один из ключевых фокусов ESG-повестки Сбера, России и мирового сообщества в целом. При этом мы понимаем, что достижение углеродной нейтральности невозможно без создания чёткой системы учёта выбросов, механизмов поглощения парниковых газов и инфраструктуры для реализации климатических проектов. И поэтому на Сахалине мы начинаем пилотный проект международного значения, от реализации которого во многом будет зависеть то, насколько успешно наша страна будет двигаться по пути «зелёной» трансформации, призванной остановить или, как минимум, замедлить глобальное потепление. Я очень рад, что в этом вопросе нам удалось достичь полного взаимопонимания с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» и Правительством Сахалинской области, и уверен, что вместе нам удастся создать эффективную систему, которая впоследствии может быть распространена и на другие регионы страны.