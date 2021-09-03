В конструкторе госпрограмм Сбера появились новые льготные программы поддержки дальневосточных предпринимателей и экспортеров

На Восточном экономическом форуме Сбер представил дополненный конструктор госпрограмм — сервис, помогающий предпринимателям получить государственную поддержку. Теперь в него включены программы для предпринимателей Дальневосточного федерального округа, доступные для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и территории «Свободный порт Владивосток», которые позволяют оформить кредит на реализацию инвестиционных проектов на сумму до 5 млрд рублей сроком до 10 лет по льготной ставке. Сервис пополнился и специальными программами для застройщиков, а также резидентов Арктической зоны.

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Эти меры поддержки доступны на сайте Сбербанка и в интернет-банке СберБизнес. Также клиенты могут получить консультацию, заказав звонок (для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте).

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Кроме того, Сбер системно поддерживает экспортёров. По пяти программам банк уже оказал предпринимателям в сфере ВЭД поддержку на общую сумму свыше 200 млрд рублей начиная с 2019 года. Благодаря конструктору госпрограмм экспортёры, подходящие по критериям таких программ, будут получать соответствующие меры поддержки в личном кабинете СберБизнеса. При этом алгоритмы конструктора будут на постоянной основе вести пересчёт соответствия на основе актуальных данных.

Конструктор госпрограмм был запущен в Сбере в пилотном режиме в феврале 2021 года. Сервис позволяет компаниям пройти первичную онлайн-проверку (достаточно ввести ИНН) на соответствие наиболее востребованным программам льготного кредитования, подать заявку и получить льготный кредит.

Для нас важно, чтобы клиент оперативно получал доступ к ключевым федеральным и региональным мерам поддержки бизнеса. Конструктор госпрограмм уже востребован у наших клиентов: с его помощью 570 предпринимателей получили льготные кредиты на сумму 20 млрд рублей. Мы продолжим наращивать количество включённых в конструктор программ льготного кредитования, чтобы сделать сервис как можно более всеобъемлющим и полезным для различных отраслей бизнеса.