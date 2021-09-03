Президент России Владимир Путин объявил введение особого налогового режима для бизнеса на Курильских островах. Предприниматели освобождаются от налогов на десять лет. Какие еще меры по развитию Дальнего Востока предпринимались и предпринимаются в России — вспоминает «Рамблер».

Дальневосточный гектар

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Программа действует с 1 июня 2016 года. Ее цель — привлечение граждан к освоению региона. Изначально она предназначалась только для местных жителей, с 2020 года в ней могут участвовать все россияне. В программе участвует земля, находящаяся на расстоянии от городов. Участок может быть размером меньше 1 га, но не может быть больше. Несколько человек могут объединиться и получить участки в складчину или организовать общий бизнес на полученной земле по программе «Найди соседа». Главное условие программы — освоение участков. Первые результаты должны быть показаны через три года.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки под 2% действует на Дальнем Востоке с 2019 года. Она распространяется на молодые семьи и тех, кто строит дом. Выступая на Дальневосточном форуме, Путин заявил, что в ближайшее время программа может расшириться за счет новых категорий граждан, в том числе специалистов, необходимых региону.

Субсидии на перелеты

2 сентября утвержден новый перечень субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. В него вошли перелеты как в регион, так и из него, а также внутренние маршруты. По семи из них самолеты раньше не летали, рассказал глава Минтранса Виталий Савельев. Это Айхал – Иркутск, Газимурский завод – Иркутск, Краснокаменск – Иркутск, Кырен – Иркутск, Магадан – Певек, Менза – Иркутск, Якутск – Бодайбо. Общая сумма субсидий — 400 млн рублей. Сейчас цена перелетов по маршрутам, вошедшим в список, может доходить до 40 тыс. рублей, после начала действия программы она не будет превышать 11 тыс. рублей.

Туристический кэшбэк

Путин согласился обдумать идею увеличить размер туристического кэшбэка для Дальневосточного округа. По нынешним правилам возвращается до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Эта сумма может быть увеличена до 40 тыс. рублей.

Комментируя инициативы по развитию Дальнего Востока, политолог, председатель наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов сказал «Рамблеру», что для увеличения населения региона, которое Путин назвал исторической задачей, потребуются очень большие вложения.