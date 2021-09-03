Российский миллиардер предсказал ненужность газа

Природный газ может быть невостребован уже в 2030-2035 годах из-за энергоперехода, предсказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон . Он призвал как можно скорее продать российский газ за рубеж, передает ТАСС .

Ее развитием занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи». Изначально на это месторождение претендовал «Новатэк» для своих СПГ-проектов.

Михельсон считает, что реализовывать газ Тамбейского месторождения нужно именно через СПГ, а не через трубопроводы, как предлагает «Газпром», имеющий до 2028 года лицензию на разработку этого месторождения. Новатэк» — второй по объемам добычи российский производитель природного газа и главный конкурент «Газпрома».