СберСтрахование предлагает малому и микробизнесу комплексное страхование рисков по программе «Защита 360»

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование запустила программу комплексного страхования рисков «Защита 360». Как рассказал в ходе Восточного экономического форума первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, такая страховая программа позволяет индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу защитить всё необходимое в одном полисе: имущество, финансы, здоровье сотрудников и гражданскую ответственность. Оформить полис можно онлайн или в любом отделении СберБанка.

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По условиям программы, имущество будет застраховано от самых распространённых рисков, в том числе пожара, удара молнии, взрыва газа, противоправных действий третьих лиц. Защитой также обеспечены денежные средства в кассах и сейфах. При страховом случае компания возместит клиенту потери и расходы на юристов при получении налоговых предписаний. Предусмотрена и компенсация за вынужденный простой предприятия в результате страхового случая.

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Для сотрудников предусмотрено страхование от несчастного случая, включая компенсации сотруднику, который находился на больничном из-за травмы, а также дистанционные медицинские консультации. При желании клиента можно подключить дополнительные опции.

Ведение бизнеса неразрывно связано с различными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности предприятия, вплоть до его вынужденного закрытия. Предугадать последствия можно далеко не всегда, поэтому важно предусмотреть максимальную страховую защиту, которая поможет получить компенсацию в случае непредвиденных ситуаций. СберСтрахование старается удовлетворять интересы и потребности каждого вида бизнеса: для крупных корпораций мы разрабатываем специальные предложения по индивидуальному запросу, а для малого и микробизнеса — создаём практичные и удобные коробочные продукты. Наша программа «Защита 360» поможет не только обезопасить дело от самых важных рисков, но и упростит аудит, ведь вместо оформления четырёх разных программ теперь можно ограничиться одной универсальной. Соответственно, не нужно следить за окончанием срока разных полисов или планировать график их оплаты.

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка