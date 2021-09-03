Путин в ходе ВЭФ призвал все страны мира к совместной борьбе с ковидом

Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в рамках ВЭФ призвали не политизировать тему происхождения коронавируса, а стараться вместе бороться с пандемией. На сегодня во всем мире единственным способом сохранить свою жизнь и здоровье остается вакцинация. О том, как она идет в России – корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.

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Сегодня во Владивостоке не могли обойти тему пандемии стороной. Владимир Путин заявил, что не весь мир ещё привит от ковида. Возможностями по вакцинации пользуются только в основном высокоразвитые экономики.

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«Возможностями вакцинации пользуются сегодня в основном только высокоразвитые экономики. Там производится большая часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения. И очень мало делается, чтобы защитить человечество. А это плохо для самих производителей. Потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно. В Африке, например, минимальный уровень защиты и вакцинирования, а общение-то есть с африканскими странами, никуда не деться. Ну и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза», – отметил президент России Владимир Путин.

Что же касается ситуации в России, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в связи с высокой вероятностью четвертой волны заболеваемости ограничения в учебных заведениях сохранятся. Так, на входе будет работать утренний фильтр – с температурой на уроки не пустят. По словам Анны Поповой, каждый класс будет заниматься в своем кабинете. Также составят расписание посещения столовых и «лестничное расписание», чтобы дети меньше контактировали друг с другом.

В Петербурге на сегодня количество свободных коронавирусных коек упало ниже 30%, в то время как день назад было около 34%. Сейчас в больницах от коронавируса лечатся 3,5 тысяч петербуржцев, из них более 350 находятся в реанимации. Эксперты напоминают, что лучшей защитой от заболевания остается прививка. Полностью закончили цикл вакцинации в Петербурге почти полтора миллиона человек.