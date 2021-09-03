Греф: Риски глобального финансового кризиса очевидны

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очевидными риски глобального финансового кризиса, их нельзя недооценивать. Об этом пишет «Прайм».
«Что касается глобального финансового кризиса, такой риск, очевидно, есть. И Центральный банк поступает ответственно, что он такой риск обозначает, потому что мы уже много раз страдали от недооценки рисков. Лучше риски переоценить, чем недооценить», — цитирует агентство Грефа.
Согласно прогнозу ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и образование на нем «пузырей» в связи с существенным ужесточением монетарной политики в развитых странах может повлечь за собой резкое ухудшение настроений инвесторов и обострение долговых проблем по всему миру. В итоге
в 2023 году мировая экономика может столкнуться с финансовым кризисом.
Как заявил Греф на ВЭФ, Сбербанк ожидает сокращения доходов населения России на 14% к 2035 году, если не произойдет перехода на «зеленую» экономику.