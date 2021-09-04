Кожемяко считает, что Владивосток может стать городом-миллионником через 5-10 лет

Владивосток может стать городом-миллионником через 5-10 лет, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника Владивостока, при объединении его с Артемом и краевой столицей население агломерации может превысить 1 млн человек. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев написал в своем Telegram-канале, что Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, а позже на ВЭФ сообщил журналистам, что это произойдет в 2034 году.

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"Существует такое понятие, как Владивостокская агломерация. Владивосток с Находкой, с Надеждинским районом, с перспективами строительства это уже примерно 850 тыс. жителей. Те решения, которые были приняты и поддержаны президентом по строительству "Дальневосточного квартала" в Надеждинском районе, дадут возможность ввести несколько сотен тысяч квадратных метров жилья, соответственно, несколько десятков тысяч жителей появится на этой территории, и вот вам агломерация, вот вам тот же самый миллион [жителей], который будет замкнут в единое экономическое пространство. Это небыстрый вопрос, потребуется от пяти до 10 лет для этих шагов", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что новые микрорайоны будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой.

О мнении жителей Владивостока о будущем города

Глава Владивостока Константин Шестаков сообщил ТАСС на полях ВЭФ, что более 60% жителей которые, которые приняли участие в масштабном опросе, видят будущее города с населением в 2 млн человек.

В середине лета власти Владивостока запустили большое онлайн-исследование мнения горожан о будущем развитии столицы Приморья. За это время в опросе поучаствовали более 6 тыс. человек, или 1% населения.

"Для того, чтобы получить качественную аналитику, нам нужен минимум еще месяц, но есть уже несколько простых ответов и направлений, которые можно озвучить. Так, например, более 60% опрошенных видят Владивосток динамично развивающимся городом, в котором живут до 2 млн жителей", - сказал Шестаков.

Шестаков ранее отмечал, что рыночная стоимость квадратного метра жилья во Владивостоке является привлекательной для инвесторов и создает экономический потенциал для реализации проекта "Большой Владивосток" по созданию города-миллионника.

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