4 сентября во Владивостоке завершился VI Восточный экономический форум. Центральная тема форума - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". "При организации ВЭФ-2021 изначально брался в расчет гибридный формат работы с участниками, так как обстановка с COVID-19 в странах отличается. В период пандемии возможность подключения к дискуссиям онлайн из разных точек мира значительно расширила международное представительство форума. Столь широкое представительство, интерес к развитию российского Дальнего Востока показывают, что экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло. Завершившийся во Владивостоке Форум в очередной раз продемонстрировал статус ВЭФ как ведущей международной дискуссионной площадки", — отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. На ВЭФ-21 международные мероприятия впервые были выведены в отдельный блок деловой программы. Всего состоялись семь бизнес-диалогов: "Россия – АСЕАН", "Россия – Италия", "Россия – Китай", "Россия – Европа", "Россия – Индия", "Россия – Япония", "Россия – Республика Корея". Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Видеоприветствия участникам форума направили председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди и премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча.