Курильский офшор хотят воплотить в жизнь до конца года

Особый налоговый режим на Курилах могут запустить до конца года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Ранее о создании на островах специального налогового режима на Восточном экономическом форуме объявил Владимир Путин.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Савостьянов/ТАСС

Бизнес, который согласится работать на островах, на десять лет освободят от основных налогов, включая налоги на прибыль и имущество, а страховые взносы снизят до 7,6%. Воспользоваться налоговыми и таможенными преимуществами на Курилах смогут как российские, так и иностранные инвесторы.

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В 2018-м в России были созданы два специальных административных района: на Октябрьском острове в Калининграде и на острове Русский в Приморье. Пока что лучше всего дела идут у калининградского офшора. Его резиденты инвестировали в российскую экономику свыше 50 млрд рублей, сообщала в мае Корпорация развития Калининградской области. В масштабах всей российской экономики это не то чтобы очень большие деньги.

О перспективах курильского офшора рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский:

Андрей Корельский, управляющий партнер адвокатского бюро КИАП: «В свое время вводили подобные вещи в Калининграде и практически ничего не собрали от этого внутреннего офшора. То, что предполагается сделать на Курилах, похожая схема — когда предоставляются большие льготы по налогам и социальным взносам, дабы инвестировать это все в отстающие регионы, к коим можно Курилы отнести. Я лично был несколько лет назад на Курилах, и состояние островов оставляет желать лучшего. То, что их нужно поднять, — это факт, но поднимать за счет таких налогов — вряд ли это будет привлекательно для бизнеса, потому что отсутствует практически любая инфраструктура. Добраться до островов практически невозможно, очень сложно себе представить, что предприниматели через всю страну будут инвестировать туда денежные средства».

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, крупные рыбодобывающие компании и предприятия туристической отрасли уже проявляют интерес к Курильскому офшору. Он также сообщил, что активно привлекать иностранных инвесторов на Курилы планируют после пандемии. Остается только гадать, когда она может закончиться.

Низкие налоги, конечно, привлекают бизнес, но только этого для успеха еще одного офшора в России недостаточно. Так считает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров:

Михаил Александров, партнер адвокатского бюро А2: «Я думаю, что основные проблемы с бизнес-климатом в России давно лежат не в плоскости того, что налоги высоки. Почему у нас крупнейший инвестор государство, а не частные компании? Проблема состоит в том, что отсутствуют стабильные правила игры и государство говорит: мы готовы предоставлять льготы в обмен на инвестиции. А частный бизнес говорит: мы готовы заниматься чем-то с горизонтом планирования в районе года, а дальше будем думать. Потому что на десять лет в России никто не загадывает».