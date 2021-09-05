Рейсы Владивосток – Санкт-Петербург по Севморпути могут появиться в 2022 году

«Надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора. Это чрезвычайно важная вещь, мы обязательно должны это сделать, мы сделаем это, в конце концов. Нужно прорабатывать технологически, нужно обустраивать портовую инфраструктуру, обеспечить безопасность. Но это, безусловно, будущее мировых перевозок из Азии в Европу и в обратном направлении», - заявил глава государства на Восточном экономическом форуме.