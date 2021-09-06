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Дерипаска предрек проблемы в важной отрасли из-за мятежа в Гвинее

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

Попытка госпереворота в Гвинее может отразиться на ситуации на рынке алюминия. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Дерипаска предрек проблемы рынке алюминия
Фото: URA.RUURA.RU

Дерипаска прокомментировал информацию о попытке захвата власти мятежниками в Гвинее.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — заявил бизнесмен.

В воскресенье зарубежные СМИ заявили о попытке госпереворота в Гвинее. Военные с оружием подошли к президентскому дворцу, примерно в восемь утра, началась стрельба. Позднее источники сообщили о том, что 25 мятежников были задержаны. Позже стало известно, что группа спецназа захватила президента страны Альфа Конде.

Экономика,Олег Дерипаска,
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