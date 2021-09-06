Дерипаска предрек проблемы рынке алюминия

Попытка госпереворота в Гвинее может отразиться на ситуации на рынке алюминия. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — заявил бизнесмен.

В воскресенье зарубежные СМИ заявили о попытке госпереворота в Гвинее. Военные с оружием подошли к президентскому дворцу, примерно в восемь утра, началась стрельба. Позднее источники сообщили о том, что 25 мятежников были задержаны. Позже стало известно, что группа спецназа захватила президента страны Альфа Конде.