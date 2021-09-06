Дерипаска: переворот в Гвинее может сильно встряхнуть рынок алюминия

Бывший руководитель одного из крупнейших в мире производителей алюминия, компании "Русал" Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что государственный переворот в Гвинейской Республике может изменить цены на этот металл. "Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", — говорится в сообщении. Ранее Дерипаска выступил против "мифической доктрины стабильности прошлого века" и призвал отказаться от нее ради роста российской экономики. В Гвинее 5 сентября военнослужащие устроили переворот - вступили в бой с охраной президента страны Альфа Конде и взяли его в плен. Сообщение об интенсивной стрельбе в столице страны Конакри около президентского дворца поступило рано утром. Затем мятежники объявили комендантский час по всей стране и пообещали гражданам безопасность и сохранность имущества. Путчистов возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее проходил службу во французском Иностранном легионе.