Россиян предложили освободить от налога за сдачу бутылок

Комитет Совета федерации по экономической политике разработал законопроект об отмене одного из налогов в России. Речь идет об отмене НДФЛ с доходов физлиц за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок на переработку, сообщает газета «Ведомости». Авторы документа считают, что нынешняя ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приема вторсырья.

С другой стороны, НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить уже 20 лет, напомнил руководитель токсического отдела Greenpeace в России Алексей Киселев. «Малообеспеченные люди действительно занимаются сдачей тары за деньги», — констатировал он. Киселев также подчеркнул, что фактически в настоящее время никто не платит налог от доходов за сдачу бутылок в переработку. По его мнению, это априори не может быть прибыльной операцией.

Сдать вторсырье можно в специальных аппаратах в магазинах. Торговые сети однако не спешат заманивать покупателей акциями и бонусами за сдачу бутылок, отметил председатель комитета Андрей Кутепов («Единая Россия»). «Такие пункты приема, как фандоматы, и возможность получать деньги за вторсырье для населения — неотъемлемая часть в создании экономики замкнутого цикла», — уверен гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он считает, что в этом случае налог выступает барьером.

Однако в настоящее время деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счет человека, поскольку это будет считаться налогооблагаемым доходом. Так что бонусные рубли из фандоматов идут, например, на счета транспортных карт или благотворительных фондов.