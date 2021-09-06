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В России хотят отменить налог за сдачу бутылок

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

В Совете Федерации предложили отменить НДФЛ с доходов за сдачу стеклянных и пластиковых бутылок. Соответствующий законопроект уже разработал комитет по экономической политике. Поправки позволят россиянам выгоднее сдавать тару, а стране — двигаться к экономике замкнутого цикла, считают авторы. Текущая ситуация мешает торговым сетям устанавливать фандоматы для приёма вторсырья на переработку. Как сообщила газета «Ведомости», НДФЛ от сдачи вторсырья пытаются отменить не первый год. По словам руководителя токсического отдела Greenpeace в России Алексея Киселёва, многие бедные люди действительно сдают бутылки за деньги и зарабатывают на этом. Но из-за налога это не может быть прибыльным делом. Сейчас в России сдать вторсырьё на переработку можно в специальных аппаратах в магазинах. При этом деньги от сдачи тары нельзя напрямую зачислить на счёт человека — это будет налогооблагаемый доход. Поэтому бонусные рубли из фандоматов поступают на транспортные карты или счета благотворительных фондов. По мнению председателя комитета Андрея Кутепова, торговые сети неохотно предлагают покупателям акции и бонусы за сдачу бутылок. Ранее «Секрет» писал , что налог с доходов иностранных IТ-компаний, работающих в России, позволит пополнять государственный бюджет на сумму от $53 млн до $103 млн ежегодно. Фото: Pixabay, Pixabay License

В России хотят отменить налог за сдачу бутылок
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Экономика,Совет Федерации,
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