«Как правило, газопровод после достройки потихоньку выводят на проектную мощность. Это неделя, может быть, чуть больше. Сначала газопровод заполняют газом, "Газпром" пока не сообщал об этом, но это логично - по "Северному потоку -2" он режим секретности соблюдает постоянно, чтобы не давать каких-то поводов для внесения судов в санкционные списки (еще по старым санкциям). Поэтому здесь он нетрадиционно поступает, обычно каждый этап комментируют. В случае с "Северным потоком - 2", как правило, постфактум говорят: "Мы достроили", "Мы заполнили", "Мы запустили"... Ничего заранее не сообщают... Еще проводятся испытательные запуски, когда газопровод "гоняют" в разных режимах. Пока мы не видели информацию, что такие работы проводились. С другой стороны, уже два месяца прошло после завершения трубоукладочных работ, может быть, они проводились в этот период. В любом случае если "Газпром" будет вводить в сентябре первую нитку, то газопровод будет работать на эту мощность. На 50% от общей мощности, на 27,5 млрд кубов газа в год. И даже когда вторую нитку запустят, так как газопровод подпадает под антимонопольное регулирование, "Газпром" как поставщик не сможет загрузить его на полную мощность. Из 55 млрд кубов пропускной способности "Газпром" сможет использовать только половину. Но есть варианты. Можно, например, продать какой-то объем газа там, где в этом газопроводе формально начинается Европа, за 12 миль от берега Германии. Если на подходе к этому участку "Газпром" будет продавать часть своего газа, соответственно, это будет считаться уже другой поставщик, что прокачивает газ. Поэтому сверх этих 27,5 млрд кубов можно будет прокачивать. Главное, чтобы не одна компания качала, а несколько. Посмотрим, какой режим работы будет", - уточнил аналитик.