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ДНР и ЛНР создадут единое таможенное пространство

Газета.Ru
42 минуты назад

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили о завершении работ по синхронизации законодательства двух республик для создания единого экономического и таможенного пространства. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на совместное заявление глав непризнанных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

ДНР и ЛНР создадут единое таможенное пространство
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели. Вместе мы — сила», — сказано в совместном заявлении.

В тексте также указано, что благодаря созданию единого экономического и таможенного пространства удастся «снять ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками». Агентство отмечает, что это также позволит увеличить размеры пенсий и соцпособий до уровня, который гарантирует «превышающий уровень Украины».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей ведутся боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев, представляющих Донецкую и Луганскую народные республики.

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