ДНР и ЛНР создадут единое таможенное пространство

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили о завершении работ по синхронизации законодательства двух республик для создания единого экономического и таможенного пространства. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на совместное заявление глав непризнанных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

«Мы всегда держались вместе, вместе преодолевали все препятствия, и практика показывает, что общими усилиями мы можем наиболее эффективно реализовывать наши цели. Вместе мы — сила», — сказано в совместном заявлении.

В тексте также указано, что благодаря созданию единого экономического и таможенного пространства удастся «снять ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками». Агентство отмечает, что это также позволит увеличить размеры пенсий и соцпособий до уровня, который гарантирует «превышающий уровень Украины».