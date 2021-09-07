"Вредная вещь": экономист об идее Кудрина сократить госсектор в экономике

"Приватизация не имеет никакого экономического смысла, это абсолютно вредная вещь. Мы видели, что она не только в России, но и в развитых странах не улучшает пополняемость бюджета. Единственный смысл в том, что не все дограбили в 90-е годы. "

"Вполне возможно, что новый этап ограбления России начнется после этих выборов. Когда либералы говорят о приватизации, они на самом деле говорят о воровстве. Замените слово "приватизация" в тексте господина Кудрина словом "воровство" и вы увидите, что они на самом деле хотят"

Ранее Алексей Кудрин заявил о необходимости сокращения госсектора в экономике в период ее посткризисного восстановления. По мнению главы Счетной палаты государство в вопросах экономики работает менее эффективно, нежели частный бизнес. Свой тезис он проиллюстрировал тем, что в топ-10 российских компаний всего 4 частные, в то время как в США там нет ни одной государственной.