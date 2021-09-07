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"Вредная вещь": экономист об идее Кудрина сократить госсектор в экономике

Роман Кирьянов
43 минуты назад

Идея главы Счетной палаты Алексея Кудрина об уменьшении роли государства а экономике может означать повторение печального опыта приватизации 90-х. Об этом "Рамблеру" рассказал экономист Михаил Делягин.

"Вредная вещь": экономист об идее Кудрина сократить госсектор в экономике
Фото: ТАССТАСС

"Приватизация не имеет никакого экономического смысла, это абсолютно вредная вещь. Мы видели, что она не только в России, но и в развитых странах не улучшает пополняемость бюджета. Единственный смысл в том, что не все дограбили в 90-е годы. "

Делягин предположил, что заявление Кудрина может быть подготовкой для изменения экономической политики страны.

"Вполне возможно, что новый этап ограбления России начнется после этих выборов. Когда либералы говорят о приватизации, они на самом деле говорят о воровстве. Замените слово "приватизация" в тексте господина Кудрина словом "воровство" и вы увидите, что они на самом деле хотят"

Экономист также подчеркнул, что частные монополии представляют для экономики большую угрозу, нежели государственные.

"Опыт ликвидации нашей энергетики наглядно показал это даже тем, кто книжек не читает"

Ранее Алексей Кудрин заявил о необходимости сокращения госсектора в экономике в период ее посткризисного восстановления. По мнению главы Счетной палаты государство в вопросах экономики работает менее эффективно, нежели частный бизнес. Свой тезис он проиллюстрировал тем, что в топ-10 российских компаний всего 4 частные, в то время как в США там нет ни одной государственной.

Экономика,Михаил Делягин,Алексей Кудрин,Счетная палата,
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