ВЭФ-2021: «Общество на сегодняшний момент видит охрану окружающей среды не как свое личное дело, а как дело государства»

Экономика замкнутого цикла, переработка вторсырья, КСО, экологические проблемы Дальнего Востока, сжигание мусора, проблемы переработки пластика и вовлечение людей в процессы сортировки отходов — в репортаже InScience.News с Восточного экономического форума.2 сентября 2021 года в рамках Восточного экономического форума – 2021 прошли публичные круглые столы, посвященные вопросам влияния экономики и бизнеса на экологию. Одной из таких сессий стало заседание «Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла».Создание системы вовлечения отходов в оборот уменьшает объемы «уборки»В ходе беседы участники дискуссии уделили особое внимание теме использования отходов. Часто отходы называют просто «мусором», но это неверный подход, эти понятия нельзя смешивать. Так, например, если мусор бесполезен, то отходы, напротив, имеют огромный денежный потенциал.«Отход — это не что-то ненужное, это ценный продукт, который необходимо вовлекать в экономический оборот, — отметил Дмитрий Тетенькин, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. — Чем больше мы будем это делать, тем меньше мы будем использовать природные ресурсы нашей страны. Мы, безусловно, должны повышать качество жизни, снижая появление отходов, уменьшая их объемы, и как следствие — уменьшая объемы их захоронения».Важность введения особой системы утилизации отходов и внедрения ее в экономику отметил Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. «Мы в большей степени отвечаем за технологическую составляющую. Наша задача — нарастить объем оборудования, причем высокотехнологичного, которое производится в Российской Федерации, чтобы создавать объекты по утилизации отходов было дешевле», — заявил Евтухов.Переработка отходов в регионахДалее эксперты обсудили перспективы развития системы переработки отходов в субъектах России. Оказалось, что экономика замкнутного цикла для Дальнего Востока — тема особенно актуальная. Там проживает около 10% от общего числа жителей Российской Федерации. А сама территория совместно с Арктикой занимает почти половину территории страны. Поэтому вопрос переработки отходов нужно в первую очередь обсуждать в контексте этого субъекта.Как отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, этот процесс неизбежно потребует участия в нем местных жителей. «Наша задача — через цифру, через вовлечение жителей, через вовлечение бизнеса добиваться здесь устойчивого результата. В противном случае мы рискуем, что эти мегапроекты работы с мусором в условиях Дальнего Востока окажутся нереалистичны», — заявил Солодов.Владимир Евтухов, в свою очередь, акцентировал внимание слушателей на том, что необходимо прежде определить траекторию работы, а затем приступать к реализации проектов. «Вопрос, куда двигаться на Дальнем Востоке, требует обсуждения. Что ставить во главу угла: все-таки это материальная утилизация, энергетическая утилизация, создание хороших современных полигонов с учетом количества территорий», — рассказал Евтухов. Но на данный момент имеем, что имеем: в Арктике и на Дальнем Востоке недостаточно мусороперерабатывающих предприятий.Проблемы сбора мусора и утилизации отходовВ России плохо организован раздельный сбор мусора и контроль за утилизацией отходов. Об этом заявил в ходе своего выступления Дмитрий Тетенькин. «Раздельный сбор — это основа экономики замкнутого цикла. А в Российской Федерации лишь 15% граждан имеет возможность собирать бытовые отходы отдельно», — пояснил он. Проблема также усугубляется тем, что отказаться от пластика полностью невозможно. Пока этот материал остается одним из самых часто используемых и трудно заменимых в производстве. «Когда мы говорим об отказе от тех или иных видов упаковки, хорошо, чтобы мы все могли упаковывать в бумагу, но это физически невозможно», — отметил Виктор Евтухов.Отказ от пластика — одна проблема, его переработка — другая. В этой сфере есть много пробелов в нормативном плане, отметил Денис Буцаев, генеральный директор ППК «Российский экологический оператор». «Если мы говорим с вами о собранном пластике или о собранном металле, вывезти его — предельно дорого. Оставить у себя значит опять захоронить. Мы сейчас с Минпромторгом активно прорабатываем вопрос поиска площадок под экотехнопарки. Тут много пробелов в нормативном плане», — поделился Буцаев.Мусор и вторсырье — решения и предложенияВ конце дискуссии эксперты логично перешли к обсуждению решения проблемы недостаточной вовлеченности граждан в процессы утилизации мусора и переработки вторсырья. «Люди готовы платить более высокие тарифы, если мы скажем, что в обмен мы сделаем экологически чистую и полную переработку. И пока мы не вовлечем каждого жителя в эту проблему, мы не найдем устойчивого решения», — отметил Солодов. На тему переработки вторсырья выступил и генеральный директор Duracell в России Юрий Коротаев. Он предложил свою помощь регионам и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество: «Мы хотели бы всем региональным операторам, кто сортирует мусор, предложить обратиться к нам. Мы бесплатно из любой точки страны вывезем батарейки от 1 тонны, перевезем на перерабатывающие заводы и утилизируем».Отходы и цифровые технологииВиктор Евтухов сообщил о том, что в России уровень импортозамещения достиг порядка 60%. Этот процент касается оборудования, которое производят заводы из отрасли машиностроения. Далее планируется создание роботов-манипуляторов, которые будут сортировать 20 видов упаковки самостоятельно. В сфере развития технологий есть большой потенциал, отметил Евтухов.О кейсе интеграции мусоросжигательных технологий с энергетическими технологиями угольных электростанций рассказал директор компании «ИнфраВЭБ» Александр Финогенов. Как отметил сам эксперт, у этой области энергетики есть большой потенциал, поскольку существует множество инвестиционных программ.КСО как панацеяСледующей стала дискуссия «Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и сохранении уникальной природы Дальнего Востока». На ней эксперты уделили пристальное внимание обсуждению экологических вопросов, касающихся этого региона. Лейтмотивом беседы стал тезис о том, что государство и социально ответственный бизнес должны объединиться для вовлечения общественности в решение экологических проблем.Сегодня большая часть Забайкальского края — это особо охраняемые территории, 4% из которых имеют федеральный статус. Однако вопрос нехватки ресурсов для благоустройства и поддержания порядка на этой территории стоит особенно остро. «Важно понимать, что общество сегодня видит экологические проблемы, охрану окружающей среды не как свое личное дело, а как дело государства. Я считаю, что в современном мире общество необходимо вовлекать в решение экологических проблем — это важно», — отметил директор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Петр Шпиленок.Также он рассказал о феномене корпоративной социальной ответственности, КСО, которая применима по отношению к крупным бизнесам и корпорациям. По мнению эксперта, вовлекать в процессы сортировки отходов нужно не только отдельных граждан, но и крупные фирмы. Это поможет подобным организациям стать более экологически ответственными и помнить о своем влиянии на окружающую среду. «Бизнес — это тоже большая часть общества, и вот как раз именно КСО (корпоративная социальная ответственность) может быть мощнейшим инструментом в решении этой проблемы, где бизнес видит долгосрочную, взаимовыгодную возможность для сотрудничества, где он видит для себя какие-то преференции и возможности в том числе, а не только такое разовое очищение кармы», — пояснил Шпиленок.В продолжение дискуссии эксперт отметил, что особо остро стоит необходимость найти площадки для диалога между государством, компаниями и обществом. По его мнению, подход к решению этого вопроса должен быть системным и широким.Экология и инициативы государстваО действиях государства в экологическом направлении рассказал Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. «Перед государством вообще стоит огромное количество задач. Так есть и будет всегда. Но если мы говорим об одной только экологии и проблемах, связанных с очевидными угрозами изменения климата, то первые шаги в этом направлении уже сделаны. В рамках национального проекта "Экология" созданы программы "Чистый воздух", "Чистая вода". Отдельные подпрограммы "Волга", "Байкал" и ряд других направлений. Одно из них — это "Сохранение биоразнообразия" — одно из лучших в мире», — рассказал Сергей Иванов.Директор Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрий Горшков отметил, что тема экологии, так называемая «зеленая» повестка, стала привлекать гораздо больше внимания. Это, по мнению эксперта, говорит о повышении сознательности людей и их восприимчивости к вопросам, связанным с сохранением природы. «За последние семь лет на порядок выросло количество компаний, которые имеют свои корпоративные программы по сохранению биоразнообразия», — рассказал Горшков.Проблемы и их решенияРешения экологических проблем можно достичь за счет совместного — в том числе за счет сотрудничества государства, бизнеса и НКО — развития «зеленой» энергетики и создания преференций для экологически ориентированных компаний. Итоги дискуссии подвела директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова. По ее мнению, для решения экологических проблем необходимо не только призывать к ответственности бизнес, но еще и получать его финансирование. Однако необходимо инвестировать не только в проекты устойчивого развития, но и в проекты экологического просвещения.«"Норильский никель" и многие другие наши компании финансируют именно проекты некоммерческих организаций. Это еще одна возможность привлекать в особо охраняемые природные территории природные ресурсы и дополнительное финансирование. Роль охраняемых территорий также заключается в том, что для человека, который туда попадает, преломляются высокие экологические материи — защита окружающей среды, цели устойчивого развития — в очень простые, понятные вещи. И тут только совместно с НКО, бизнесом, государством и охраняемыми территориями можем справиться с важнейшей, на мой взгляд, задачей, охраной окружающей среды», — заявила Тополева-Солдунова.Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Facebook и Twitter.