Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

На Украине собрались взять «Северный поток-2» под контроль

Ura.Ru
36 минут назад

Управляющая газотранспортной системой украинская компания подходит для управления «Северным поток — 2». Об этом написала украинская газета «Сегодня».

«Украинская компания, управляющая газотранспортной системой, согласно директиве ЕС, как нельзя лучше подходит на роль независимого от „Газпрома“ оператора для управления „Северным потоком — 2“. Украине стоит развивать систему „хабов“ на базе подземных газохранилищ», — сказано в материале.

Трубоукладчик сварил последнюю трубу «Северного потока – 2»

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал запуск «Северного потока — 2» в ближайшие дни. Украина и США в совместном заявлении назвали газопровод угрозой для энергетической безопасности, пишет RT. Также на Украине заявили, что не дадут «Северному потоку — 2» работать в коммерческом режиме, сообщает Национальная служба новостей.

Экономика,Видео,Сергей Лавров,Мотор Сич,Газпром,ЕС,
28
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители