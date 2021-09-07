« Украинская компания , управляющая газотранспортной системой, согласно директиве ЕС , как нельзя лучше подходит на роль независимого от „Газпрома“ оператора для управления „Северным потоком — 2“. Украине стоит развивать систему „хабов“ на базе подземных газохранилищ», — сказано в материале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал запуск «Северного потока — 2» в ближайшие дни. Украина и США в совместном заявлении назвали газопровод угрозой для энергетической безопасности, пишет RT. Также на Украине заявили, что не дадут «Северному потоку — 2» работать в коммерческом режиме, сообщает Национальная служба новостей.