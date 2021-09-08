Сбер предлагает предпринимателям рассрочку до 30 дней на B2B-покупки

Сбер улучшил сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» для корпоративных клиентов, добавив опцию рассрочки сроком до 30 дней, сообщил на Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. В результате клиенты банка – предприятия малого бизнеса – могут приобретать товары или оплачивать заказы на сайтах своих поставщиков не только в кредит, но и в рассрочку.

Инновационный сервис «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» Сбер запустил летом 2020 г. Его главные преимущества – скорость, простота и доступность. Для своих корпоративных клиентов сервис уже подключили «Газпром нефть», «Северсталь», «Технониколь», АвтоВАЗ, ОМК (ЧМЗ), Магнитогорский металлургический комбинат, а также ряд региональных партнеров, которые развивают e-commerce в B2B-сегменте и создают собственные онлайн-площадки по продаже своих товаров или услуг.

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Их клиентам – компаниям малого бизнеса – достаточно добавить интересующие товары или услуги в корзину и выбрать пункт «Купить в кредит» или «Купить в рассрочку». Авторизация в системе осуществляется моментально – по СберБизнес ID. Решение по кредиту принимается онлайн за три минуты, поручители и залог не требуются, подписание и оплата платежа также производится в формате онлайн. Кредитные средства направляются на оплату заказа, при этом формировать платежные поручения вручную не требуется. Сервис доступен в режиме 24/7.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Этот сервис полезен и продавцам, и покупателям. Продавцам – крупным компаниям, развивающим свои онлайн-маркетплейсы, – он помогает сократить дебиторскую задолженность, привлечь новых клиентов, увеличить средний чек и снизить операционные расходы на продажи.

Покупателям – их клиентам – дает возможность оплатить заказ даже при нулевом балансе счета, оформив кредит или рассрочку без залога и поручителей. Мы отмечаем огромную востребованность сервиса, которая с учетом тренда на рост e-commerce в B2B-сегменте будет только увеличиваться. Поэтому мы продолжим развивать «Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» – будем и дальше наполнять продукт новыми опциями, чтобы сделать сервис еще более удобным и соответствующим потребностям наших клиентов-предпринимателей».

«Бизнес-покупки в рассрочку и кредит» доступны предприятиям малого бизнеса – ИП и ООО. Минимальная сумма лимита рассрочки – 100 тыс. рублей, максимальная – один миллион рублей. Лимит рассрочки предоставляется на один год, в течение которого клиент может оплачивать любое количество заказов на сумму доступного лимита.

Для каждой оплаты есть льготный период в 30 дней, и если задолженность будет погашена, то начисленные проценты списываются. При превышении льготного периода ставка по рассрочке – 1,5% в месяц, погашение ежемесячно в рамках обязательного платежа. Минимальная сумма кредита – 10 тыс. рублей, максимальная – 5 млн для ИП и 3 млн – для ООО. Минимальный срок кредита – один месяц, максимальный – три года для ИП и один год – для ООО. Ставка по кредиту – 1,42% в месяц, кредит погашается ежемесячно аннуитетными платежами. Кредит или рассрочку можно погасить досрочно в любой момент.