Сбербанк профинансирует проект по развитию внутренних водных путей на сумму свыше 2 млрд рублей

Чувашское отделение ПАО Сбербанк профинансирует затраты ООО «ЭЛТЕРА» по выполнению заказа АО «Жатайская судоверфь» (г.Якутск, Республика Саха). Чебоксарская компания является исполнителем по двум контрактам на выполнение строительных и электромонтажных работ в рамках проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей". Общая сумма финансирования превышает 2 млрд рублей.

В рамках контрактов ООО «ЭЛТЕРА» построит и организует электроснабжение корпусных производств: здания общей площадью 24,5 тысячи квадратных метров и сопутствующих сооружений – станции воздухоразделения и газификации, узла учета тепловой энергии, эстакады и т.п. Запуск простроенных объектов позволит АО «Жатайская судоверфь» в будущем строить более 10 речных судов в год. Благодаря проекту будет удовлетворена потребность в обновлении флота речного бассейна р.Лена, средний возраст судов которого на текущий момент превышает 34 года, при этом эксплуатационные сроки не должны быть более 25 лет.

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Для нашей компании большая честь работать над таким социально значимым для экологии и социальной сферы проектом. Финансовые возможности крупнейшего банка страны помогут нам добиться эффективных результатов, а работа по данным контрактам обеспечит создание более 170 новых рабочих мест. Более того, осознавая важность миссии и ответственность, мы дополнительно застраховали в Сбербанке 30 ключевых сотрудников, задействованных в выполнении работ по модернизации АО «Жатайская судоверфь»

Генеральный директор ООО «ЭЛТЕРА»

Экологическая повестка — часть большой ESG-стратегии Сбера. Реализация этого проекта позволит существенно повысить качество судов, работающих на территории Ленского речного бассейна и снизить воздействие на окружающую среду. Сбер, как крупнейший финансовый институт в стране, способствует развитию ESG-трансформации регионов через "зелёное" финансирование проектов, связанных с уменьшением углеродного следа и решением социальных вопросов

Анастасия Трутнева

Управляющий Чувашским отделением ПАО Сбербанк

Напомним, что водные пути Северо-Востока России на территории Ленского речного бассейна являются безальтернативными путями сообщения, по которым осуществляется массовая доставка жизнеобеспечивающих и промышленных грузов в центральные и арктические районы Якутии, севера Иркутской области. В Ленском бассейне водных путей берут начало грузопотоки в порт Певек Чукотского автономного округа и Хатанга Красноярского края.