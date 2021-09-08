Кабмин по предложению ЕР продлил мораторий на проверки малого и среднего бизнеса

Правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарном заседании Московского финансового форума, передает РИА «Новости».

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По его словам, власти страны помогали российским компаниям преодолеть трудности, возникшие с появлением пандемии коронавируса, в том числе принимали меры для формирования благоприятной конъюнктуры на рынках, а также уменьшали административную нагрузку через ограничение числа проверок.

Мишустин уточнил, что соответствующий мораторий коснется порядка 100 тыс. субъектов малого бизнеса.

22 августа президент России Владимир Путин на встрече с членами партии «Единая Россия» поддержал идею о моратории на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Тогда глава государства пообещал, что поставит этот вопрос перед правительством.