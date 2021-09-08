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СберЛогистика выяснила самые активные регионы России по грузоперевозкам

Logistics News
1 час назад

СберЛогистика выяснила самые активные регионы России по грузоперевозкам

СберЛогистика выяснила самые активные регионы России по грузоперевозкам
Фото: Logistics NewsLogistics News

Лидерами стали: Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ

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Логистическая компания СберЛогистика (входит в Экосистему Сбера) выяснила, компании каких отраслей чаще всего пользуются услугами грузоперевозок и в каких регионах России. Лидерами стали: Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ. Самый «тяжелый» клиент — 26 тонн.

СберЛогистика проанализировала свой портфель корпоративных клиентов по FTL-перевозкам и выяснила самые активные регионы России: Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский округ. Среди всех договоров больше всего пользуются услугами перевозок компании химической промышленности (около 30% от всех договоров), металлоконструкции (около 16%), товары народного потребления (около 13%), пищевая промышленность (5%), остальные — стройматериалы, техника, оборудование.

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании СберЛогистика, прокомментировала:

«Более года наша компания предоставляет полный комплекс услуг FTL-перевозок, начиная от поиска автотранспорта до диспетчеризации и сопровождения всего цикла транспортировки. За это время было перевезено более 150 тысяч тонн груза. При этом мы существенно улучшили сервис, полностью автоматизировали процессы взаимодействия с клиентами через личный кабинет СберЛогистики. А также расширили сотрудничество с партнерами-перевозчиками в регионах, что обеспечивает своевременную доставку и широкий географический охват, тем самым мы удовлетворяем потребности любого бизнеса в отправке грузов по всей территории России».

СберЛогистика предоставляет сервис по отправке коммерческих грузов от склада отправителя до склада получателя. Перевозки выполняются по любым направлениям внутри России по четкому календарному графику с указанием направлений и частотой их реализации.

#СберЛогистика #Транспорт #Авто #FTL #Аналитика

Экономика,Мария Зайцева,
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