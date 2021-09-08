Силуанов: Экспортеры должны делиться с гражданами сверхдоходами

Российские экспортеры сырья должны делиться с государством своими сверхдоходами от нынешних высоких мировых цен. На эти деньги государство обеспечит поддержку людей, наиболее страдающих от инфляции. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.

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"Те экспортеры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, они должны поделиться. Они должны поделиться, и эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан: в первую очередь тех людей, которые страдают от инфляции", - подчеркнул министр финансов.

Он уточнил, что по сути это и было сделано: из дополнительных доходов бюджета были профинансированы на 700 млрд рублей дополнительные выплаты, которые в сентябре получили родители школьников, пенсионеры и военнослужащие.

"Это деньги с допдоходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке. Но еще раз повторюсь: для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты, нам нужно будет помогать им", - сказал Силуанов.

Проведение единовременных выплат различным категориям граждан в августе и сентября проводится по поручению президента Владимира Путина. Выплаты по 10 тысяч рублей получили родители детей школьного возраста, единовременные выплаты такого же размера сейчас перечисляются пенсионерам. Кроме того, единовременную выплату в 15 тысяч рублей начали получать военнослужащие.