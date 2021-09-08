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В России впервые с прошлого года упали цены на бензин

Елена Прошина
9 минут назад

В России средние розничные цены на бензин на прошедшей неделе снизились впервые с сентября 2020 года, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

В России впервые с прошлого года упали цены на бензин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным статистического ведомства, с 30 августа по 6 сентября цены на бензин марки Аи-92 в среднем снизились на 17 копеек - до 45,99 рубля за литр, на Аи-95 - на 16 копеек (до 49,82 рубля за литр), на Аи-98 — на 8 копеек (до 57,57 рубля за литр топлива).

В целом, средняя розничная цена бензина в этот период снизилась на 15 копеек и составила 48,93 рубля за литр, дизтопливо подешевело на 7 копеек - до 50,62 рубля

До этого цены на топливо снижались год назад – с 7 по 13 сентября 2020 года. Тогда средняя цена бензина была 45,74 рубля за литр, дизтопливо в среднем стоило 48,04 рубля за литр.

Экономика,Росстат,
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