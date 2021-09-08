Украина одобрила новые санкции за Крымский мост

Правительство Украины одобрило предложение так называемого министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о санкциях в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, связанных со строительством Крымского моста.

«В среду, 8 сентября 2021, на своем заседании Кабинет Министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружения и эксплуатации так называемого «моста через Керченский пролив», организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировки парковых территорий и объектов культурного наследия на территории г. Севастополя», - говорится в сообщении на сайте украинского кабмина.

Юридические лица, попавшие под санкции, не смогут пользоваться своим имуществом на Украине, проводить экспортно-импортные операции, выводить капитал за пределы Украины, а также осуществлять лицензированную деятельность и выполнять экономические и финансовые обязательства на территории страны.

Физическим лицам будет запрещен въезд на Украину. Они также не смогут распоряжаться имуществом, которое находится на территории страны. Кроме того, попавшим под санкции лицам запрещено участвовать в приватизации и аренде государственного имущества. Ограничения предполагается ввести сроком на 5 лет.