Финансовые резервы США могут закончиться в октябре

США в ближайшем будущем могут исчерпать финансовые резервы страны. Об этом говорится в письме главы Минфина США Джаннет Йеллен, опубликованном на сайте министерства.
«Как только все доступные меры и наличные денежные средства будут полностью исчерпаны, Соединенные Штаты Америки впервые в нашей истории не смогут выполнить свои обязательства», - говорится в письме Йеллен, адресованном спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелосси.
Как уточнила министр финансов, основываясь на последних данных, наиболее вероятно, что денежные средства закончатся в течение октября.
Она призвала увеличить лимит государственного долга и подчеркнула, что задержка, которая ставит под сомнение способность федерального правительства выполнить все свои обязательства, скорее всего, нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам.
Как пишет ТАСС, Конгресс США до 31 июля заморозил лимит госдолга. Законодатели не успели поднять лимит до этого момента, и с 1 августа уровень задолженности достиг установленного законом максимума.
Йеллен неоднократно информировала Конгресс о возможности дефолта. По ее словам, если лимит госдолга не увеличить до 1 октября – до начала нового финансового года в США - возможности федерального правительства платить по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.
В свою очередь республиканцы согласились поддержать увеличение лимита госдолга в том случае, если президент США Джо Байден и демократы будут согласны сократить расходы или иными способами сократить размер госдолга.