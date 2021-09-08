В России впервые за год подешевел бензин

Средние розничные цены на бензин в России снизились впервые за год, свидетельствуют данные Росстата.

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За неделю с 30 августа по 6 сентября бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизельное топливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр.

Розничная цена бензина марки АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля. Бензин марки АИ-95 подешевел в среднем на 16 копеек, до 49,82 рубля. Литр АИ-98 стал дешевле на 8 копеек и продавался рознице в среднем за 57,57 рубля.

Росстат отмечает, что за указанный период цены на бензин снизились в 68 центрах субъектов Российской Федерации.

Наиболее заметное снижение произошло в Уфе (0,9%), Орле (0,8%) и Оренбурге (0,8%). Рост цен на топливо был зафиксирован в 11 региональных центрах. Больше всего бензин подорожал в Грозном (1,2%) и Кызыле (1%).

В Москве за неделю с 30 августа по 6 сентября цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,5%.