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В России впервые за год подешевел бензин

Вероника Полынина
32 минуты назад

Средние розничные цены на бензин в России снизились впервые за год, свидетельствуют данные Росстата.

В России впервые за год подешевел бензин
Фото: ТАССТАСС

За неделю с 30 августа по 6 сентября бензин подешевел сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, а дизельное топливо — на 7 копеек, до 50,62 рубля за литр.

Розничная цена бензина марки АИ-92 снизилась на 17 копеек, до 45,99 рубля. Бензин марки АИ-95 подешевел в среднем на 16 копеек, до 49,82 рубля. Литр АИ-98 стал дешевле на 8 копеек и продавался рознице в среднем за 57,57 рубля.

Росстат отмечает, что за указанный период цены на бензин снизились в 68 центрах субъектов Российской Федерации.

Наиболее заметное снижение произошло в Уфе (0,9%), Орле (0,8%) и Оренбурге (0,8%). Рост цен на топливо был зафиксирован в 11 региональных центрах. Больше всего бензин подорожал в Грозном (1,2%) и Кызыле (1%).

В Москве за неделю с 30 августа по 6 сентября цены на бензин снизились на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,5%.

Цены на автомобильное топливо росли на протяжении последних 12 месяцев. Последний раз бензин дешевел в период с 7 по 14 сентября 2020 года, дизельное топливо — с 14 по 21 сентября прошлого года.

Экономика,Росстат,
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