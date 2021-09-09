Золотовалютные резервы России обновили максимум

Международные резервы России с 27 августа по 3 сентября выросли на 0,8% и составили 620,8 млрд долларов, говорится в материалах ЦБ.

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«Международные резервы по состоянию на 3 сентября составили 620,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,2 млрд долларов, или на 0,8%, преимущественно в результате положительной переоценки», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости».

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 сентября, когда международные резервы РФ составили 618,2 млрд долларов.

Ранее Центробанк заявил, что не планирует полностью отказываться от доллара в резервах.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отказаться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов.