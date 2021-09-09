Золотовалютные резервы России обновили максимум

Международные резервы России с 27 августа по 3 сентября выросли на 0,8% и составили 620,8 млрд долларов, говорится в материалах ЦБ.
«Международные резервы по состоянию на 3 сентября составили 620,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,2 млрд долларов, или на 0,8%, преимущественно в результате положительной переоценки», – приводит сообщение регулятора РИА «Новости».
Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 сентября, когда международные резервы РФ составили 618,2 млрд долларов.
Ранее Центробанк заявил, что не планирует полностью отказываться от доллара в резервах.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не намерена отказаться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов.
Напомним, в Минфине пояснили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) намерен полностью избавиться от долларовых активов. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.