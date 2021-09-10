Центробанк примет решение по ключевой ставке

Совет директоров Центрального банка на заседании в пятницу, 10 сентября, рассмотрит вопросы денежно-кредитной политики, в том числе вопрос о ключевой ставке. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: © Пресс-служба Центробанка © Пресс-служба Центробанка

По итогам заседания состоится пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Трансляция будет доступна на сайте и официальных страницах Банка России в «ВКонтакте», Facebook и на YouTube-канале регулятора.

Предполагаемое время публикации пресс-релиза о решении по ставке — 13:30.

Аналитики ожидают, что ЦБ может принять пятое подряд решение о повышении ключевой ставки — по прогнозам, она может вырасти на 0,25-0,5%. Других средств справиться с высокой инфляцией в распоряжении регулятора нет.

Инфляция, служащая главным критерием для изменения ставки, в августе едва не побила зафиксированный в 2016 году максимум, достигнув отметки в 6,68%.

На прошлом заседании в середине июля Банк России резко повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 6,5% годовых.