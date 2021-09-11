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В Верховной Раде признали, что Украина переплачивает за российский газ

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Киев переплачивает за российский газ из-за отказа от прямых закупок, рассказала в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход, видео появилось в YouTube-канале СМИ.

В Раде заявили о переплате за российский газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она напомнила, что Украина покупает газ по реверсу.

«То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», — объяснила политик.

Скороход добавила, что необходимый объем Украина добирает из своей газотранспортной системы (ГТС).

«То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», — признала она.

При такой схеме Киев сильно переплачивает за топливо.

Депутат считает, что Киеву стоит контактировать с Россией по вопросу газа, чтобы понять, «стоит ли договариваться».

С 2015 года Украина не покупает газ напрямую у России и фактически перекупает его у Европы. Киев начал с «гордостью считать дни без российского газа» и называет топливо «европейским».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» предположил, что из-за запуска трубопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнется с ростом тарифов для населения.

Экономика,Верховная Рада,
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