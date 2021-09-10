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Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки

Lenta.ru
1 час назад

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров с брошью в виде снежного барса, который прилег отдохнуть и сложил лапы. Трансляция ведется на YouTube-канале регулятора.

Главным решением, принятым ЦБ, стало очередное повышение ставки на 0,25 процентных пункта, до 6,75 процента. В начале выступления Набиуллина не исключила, что ужесточение продолжится и в дальнейшем.

Однако многие эксперты ожидали рост ставки до 7 процентов. Вероятно, с помощью спокойно лежащего представителя семейства кошачьих Набиуллина намекнула, что на какие-то резкие движения рассчитывать не стоит.

До этого, перед повышением ставки на 0,5 процентных пункта, глава ЦБ на пресс-конференции по итогам июньского заседания надевала брошь с ягуаром, приготовившимся к прыжку. Тем самым она давала понять, что решение в ходе следующего заседания может быть более жестким.

Банк России повысил ключевую ставку

Набиуллина использует украшения во время пресс-конференций по итогам заседания совета директоров с марта 2020 года. В первый раз она надела неваляшку, что символизировало временное падение курса рубля.

Во время интервью Сергею Шнурову в конце прошлого года она подтвердила, что с помощью украшений хочет подать рынку конкретный сигнал и понимание ситуации. При этом она отметила, что эксперты и журналисты не всегда верно считывали смысл, а некоторые объяснения удивляли даже ее саму.

Во время сегодняшней пресс-конференции Набиуллина заметила, что основным фактором для повышения ставки является неостанавливающийся рост инфляции. По ее мнению, для возвращения к целевому показателю в 4 процента необходимо будет еще несколько повышений.

Денежно-кредитную политику ЦБ регулярно критикует российский миллиардер Олег Дерипаска. По его мнению, повышение ставки подрывает сами основы для роста национальной экономики, не позволяет поддержать занятость и преодолеть пятилетнюю стагнацию доходов граждан.

Экономика,Видео,Олег Дерипаска,Сергей Шнуров,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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