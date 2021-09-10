Решение ЦБ вынудит банки повысить ставки по вкладам

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, теперь она составляет 6,75%.

Фото: ТАСС ТАСС

"Рамблер" решил разобраться, как предыдущие изменения ставки влияли на процент банков по депозитам.

Исторического максимума ставка ЦБ достигала в 2014: тогда она держалась на уровне 17%.

Максимальная процентная ставка десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, тогда взлетела с 9,7% до 15,6%.

В конце 2015 года ставка ЦБ составила 11%, а проценты по депозитам тогда колебались от 10,5% в сентябре, до 9,9% в декабре.

В 2016 году ключевая ставка была 10%, проценты по депозитам - 8,6 - 8,7%.

В начале 2018 года случилось локальное понижение ставки до 7,25%, вслед за этим решением ЦБ вниз устремились и проценты по депозитам, упав с 6,9% в январе до 6% в июне. Впрочем, в конце года ставку опять повысили до 7,75%, что вылилось в локальном пике ставок по депозитам в 7,7%.

В 2020 на фоне пандемии ЦБ принял решение снизить размер ключевой ставки до 4,25%. Ставка по депозитам в этот период колебалась с 5,15% до 5,5%.

После повышения ключевой ставки ЦБ до 5% в 2021 году, ставка по депозитам выросла до 6,1% в августе 2021 года.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал», кандидат экономических наук Сергей Суверов заявил "Рамблеру", что ставки по депозитам росли гораздо медленнее, чем ключевая ставка ЦБ, так как банки старались максимизировать прибыль.

В то же время, он считает, что банки будут вынуждены повышать ставку по депозитам, иначе столкнутся с оттоком средств вкладчиков.