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Россия больше не нуждается в импорте лосося

Газета.Ru
46 минут назад

Россия полностью обеспечила себя лососем и в импортном больше не нуждается, заявил глава «Росрыболовства» Илья Шестаков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на «Интерфакс».

Россия полностью обеспечила себя лососем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Шестакова, Россия раньше ежегодно закупала 120 тыс. тонн лосося у Норвегии. Но после введения в 2014 году продовольственного эмбарго (в ответ на экономические санкции Запада), российский бизнес вдвое нарастил производство лосося.

В текущем году «Росрыболовство» планируют произвести 330 тыс. тонн лосося. Необходимости в импорте не будет.

«Если в прошлом году мы говорили о 14-процентном росте, то в этом году уже за первое полугодие производство красной рыбы увеличилось на 20%», — сказал Шестаков, выступая в Санкт-Петербурге на IV международном рыбопромышленном форуме.

Экономика,Илья Шестаков,Росрыболовство,
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