В России почти перестала дорожать вторичка

В России почти перестало дорожать вторичное жильё. В сентябре цены росли уже не такими быстрыми темпами, как это было ранее, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные специалистов в сфере недвижимости. По их словам, продавцы стали учитывать снижение спроса, поэтому пересматривают стоимость своих квартир в сторону её уменьшения. Теперь динамика будет зависеть от реакции банков повышение ключевой ставки. В сервисе по поиску недвижимости «Циан» сообщили (kommersant.ru/doc/4984408?from=main_2) газете, что средняя стоимость вторички в 16 крупнейших российских городах выросла в сентябре всего на 0,9% по сравнению с августом и на 16% в годовом выражении — до 91 900 рублей за квадратный метр. Компания «Этажи» при этом сообщила, что показатель вырос на 2,5% и 18,8% соответственно, составив 76 700 за один кв. м. Глава аналитического центра «Циан» Алексей Попов отметил, что в России стал замедляться рост стоимости готового жилья. Он добавил, что в августе динамика была более выраженной. Тогда средний показатель вырос на 19% в годовом выражении. Аналитики сервиса добавили, что в сентябре Москва стала местом, где месячный рост стоимости жилья оказался одним из наименее выраженных. По сравнению с августом показатель вырос всего на 0,3% — до 259 600 за один кв. м. В «Инком-недвижимости» указали, что в «старой» Москве впервые с лета 2020 года средние цены на квартиры снизились — на 0,1% (до 273 600 за квадратный метр), а усреднённая стоимость целой квартиры упала на 1,8% и составила 15,4 млн рублей. Директор департамента вторичного рынка компании «Инком-недвижимость» Сергей Шлома отметил, что цены на квартиры в российской столице все ещё очень высоки, но добавил, что, возможно, продавцы стали учитывать текущую конъюнктуру рынка вторички, поэтому немного снизили ценники. За три месяца средний размер дисконта при заключении сделок увеличился 2,7% до 3,1%, указал директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он спрогнозировал, что в ближайшей перспективе средние ценовые показатели будут стагнировать. Дальнейшая динамика спроса на вторичном рынке полностью зависит от того, как будут действовать банки, когда закончится цикл повышения ключевой ставки, сказал Алексей Попов. 10 сентября Банк России в очередной раз поднял (secretmag.ru/news/centrobank-povysil-klyuchevuyu-stavku-do-6-75-godovykh-10-09-2021.htm) её, теперь она составляет 6,75% годовых. По мнению эксперта, для поддержания устойчивого спроса средняя ставка по ипотечным займам не должна превышать 10%. Фото: Pixabay, Pixabay License