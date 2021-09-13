В Минфине назвали сроки запуска цифрового рубля

Полноценный запуск цифрового рубля, который будет выпускать Банк России в виде третьей формы денег, состоится до 2030 года. Это следует из представленной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 года.

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В Минфине подчеркивают, что введение цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры, повысит конкуренцию и сократит стоимость различных услуг для граждан и бизнеса. Одновременно с запуском цифрового рубля правительство и Банк России продолжат противодействовать использованию криптовалют (денежных суррогатов) из-за высоких рисков для граждан и экономики в целом.

Стратегию развития финансового рынка до 2030 года Минфин представил 13 сентября. Как подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев, такая стратегия разработана впервые, при ее составлении проводилась работа с участниками рынками и потребителями финансовых услуг. В Стратегии также говорится о развитии финансовых роботов-помощников и изменении процедуры банкротства.

Как сообщал ранее Банк России, тестирование цифрового рубля начнется в 2022 году, после чего его выпустят в обращение. Текущая концепция цифрового рубля подразумевает, что граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные на цифровые рубли и зачислять их на электронные кошельки. Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через банковские приложения, через них же клиенты будут проводить операции с цифровым рублем. Кошельки разместятся в платежной системе Банка России. Цифровой рубль по сути будет дополнительным средством платежа к наличным и безналичным деньгам.