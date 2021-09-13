Власти Москвы заявили о дефиците трудовых мигрантов

Москва испытывает нехватку примерно в 200 тысячах трудовых мигрантов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", – сказал чиновник.

Он объяснил, что из-за дефицита трудовых ресурсов застройщики поднимают цены: стоимость их услуг растет, поскольку рабочих приходится перекупать друг у друга.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин рассказал, что до конца текущего года планируется наладить механизм ввоза трудовых мигрантов, в частности, организовать чартерные поезда РЖД для их перевозки в Россию.