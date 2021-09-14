«Из СМИ мы знаем, что «Северный поток — 2» реализует «Газпром» с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны», — написал политик.