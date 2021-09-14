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Володин назвал Путина главным инициатором «Северного потока — 2»

Газета.Ru
1 час назад

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что именно президент России Владимир Путин является автором проекта «Северный поток — 2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из СМИ мы знаем, что «Северный поток — 2» реализует «Газпром» с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны», — написал политик.

По его словам, телефонный разговор главы государства с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером о реализации СП2 состоялся по пути в аэропорт.

«Тогда и были высказаны предложения по «Северному потоку - 2». Они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и соблюдении всех требований экологической безопасности», — подытожил Володин.

В США раскрыли план действий против «Северного потока – 2»

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это гораздо более чистый проект по сравнению с другими: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод.

Ранее в Nord Stream 2 заявили, что «Северный поток — 2» будет соответствовать всем техстандартам.

Экономика,Видео,Алексей Миллер,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Газпром,Госдума,
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