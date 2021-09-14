США и ЕС призовут Россию сократить выбросы метана

США и ЕС планируют подтолкнуть Россию и другие страны сократить выбросы метана, которые вызывают парниковый эффект и способствуют глобальному потеплению. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства документы.

По данным агентства, в течение этой недели Вашингтон и Брюссель выступят с совместным заявлением, обязуясь сократить выбросы метана примерно на 30% к 2030 году. Они также призовут другие страны присоединиться к этой инициативе. Среди них – Россия, КНР, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Великобритания, Норвегия и другие.

Метан имеет более высокий потенциал удерживания тепла, чем СО2, но он быстрее распадается в атмосфере.

«Короткий срок жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить темпы глобального потепления», — говорится в проекте документа США и ЕС об обязательствах по сокращению выбросов.

Мировые лидеры сейчас находятся под давлением со стороны ученых, защитников окружающей среды и общественного мнения, отмечает Reuters. От них ждут дополнительных шагов, которые помогут сдержать изменение климата.