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Издание Politico назвало оставшиеся препятствия на пути "Северного потока-2"

Газета.Ruиещё 6
1 час назад

Несколько препятствий остаются для запуска российского газопровода "Северный поток-2 . Такого мнения придерживаются авторы издания Politico.

В США назвали препятствия на пути «Северного потока-2»
Фото: Nord Stream 2Nord Stream 2

В материале говорится, что хотя строительство трубопровода завершено, но оператора еще ждут технические работы. Они могут занять до трех месяцев. Необходимо очистить морские участки трубопровода, провести диагностику. Проект должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш напомнила, что любая иностранная компания, которая будет сертифицировать трубопровод, попадет под санкции США. Федеральному сетевому же агентству Германии (BNA) нужно будет подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.

Ранее сообщалось, что двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать назначения в руководстве министерства финансов США до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток — 2".

Речь идет о пяти должностях в минфине, это, в том числе, посты руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,Казначейство США,Минфин,ЕС,
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