В США назвали препятствия на пути «Северного потока-2»

Несколько препятствий остаются для запуска российского газопровода "Северный поток-2 . Такого мнения придерживаются авторы издания Politico.

Фото: Nord Stream 2 Nord Stream 2

В материале говорится, что хотя строительство трубопровода завершено, но оператора еще ждут технические работы. Они могут занять до трех месяцев. Необходимо очистить морские участки трубопровода, провести диагностику. Проект должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш напомнила, что любая иностранная компания, которая будет сертифицировать трубопровод, попадет под санкции США. Федеральному сетевому же агентству Германии (BNA) нужно будет подтвердить, что газопровод соответствует требованиям Евросоюза.

Ранее сообщалось, что двое сенаторов-республиканцев угрожают задержать назначения в руководстве министерства финансов США до тех пор, пока администрация президента Джо Байдена не пойдет на введение санкций против Nord Stream 2 AG, оператора проекта "Северный поток — 2".