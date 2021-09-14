Запасы газа в Европе и США достигли критического уровня

Запасы природного газа на зимний период в Европе и США оказались значительно ниже средних показателей за последние пять лет, достигнув критически низкого уровня, пишет CNBC.

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Эксперты считают, что если наступят продолжительные холода, то цены на газ в США могут удвоиться, а дефицит топлива в Европе станет серьезным. Нехватка газа в этом регионе может заставить весь мир платить за его поставки дороже, отмечают аналитики. Только в августе стоимость топлива выросла на 35 процентов.

В США объем газа в хранилищах оказался на 7,6 процента ниже среднего показателя за пять лет, а в Европе — на 16 процентов. При этом уровень заполняемости хранилищ является рекордно низким для сентября. Переломный момент может наступить через несколько месяцев, когда станет понятно, какая зима ждет Европу и США.

В ходе торгов 14 сентября стоимость топлива выросла почти на 7 процентов по сравнению с максимумом предыдущего дня, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.