Киев пригрозил перекрыть газ Европе

«Если транзитные объёмы будут недостаточно загружены, украинскую ГТС придётся оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надёжный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России ещё больше рычагов влияния на геополитику», — цитирует Галущенко сайт министерства.